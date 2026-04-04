Bombardeos en Líbano afectan hospital y dejan paramédicos heridos

Dos ataques atribuidos a Israel impactaron la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, dejando al menos 11 personas heridas.

Los bombardeos se registraron en el sector de Al Housh y afectaron áreas cercanas a instalaciones sanitarias.

Hospital afectado pero en funcionamiento

Entre los daños reportados se encuentra el Hospital Libanés-Italiano, que sufrió afectaciones de diversa magnitud.

Pese a ello, su director, Youssef Jaafar, confirmó que el centro médico continúa operando con normalidad y mantiene sus puertas abiertas para atender a la población.

Personal de emergencia entre los heridos

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, entre los lesionados se encuentran tres paramédicos de la Defensa Civil.

Las autoridades no detallaron la gravedad de las heridas, pero confirmaron que todos los afectados recibieron atención médica.

Escalada de ataques a infraestructura sanitaria

Los ataques se suman a una serie de ofensivas registradas en el último mes contra objetivos sanitarios en Líbano.

De acuerdo con cifras oficiales, estas acciones han dejado 53 muertos y 142 heridos en instalaciones de salud.