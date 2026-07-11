Sube a 4 333 las víctimas por los dos terremotos en Venezuela

Sobrevivientes de los dobles terremotos en Venezuela buscan entre los escombros.

El número de muertos por el doble terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio aumentó a más de 4.300, informó este sábado 11 de julio de 2026 el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

"La cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333", dijo Rodríguez en conferencia de prensa.

El balance anterior era de 4.118 muertos y 16.740 heridos, cifra que se mantuvo en el reporte del sábado.

Los potentes terremotos afectarán a Caracas y principalmente al estado vecino de La Guaira, donde los campamentos de familias que se quedaron sin casa se extienden en estadios, plazas y en las aceras.

De acuerdo con Rodríguez en estos campamentos están viviendo más de 19.000 damnificados.

Los voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica en tiendas de campaña también instaladas en áreas abiertas y reparten alimentos.

Rodríguez evitó hablar de la cantidad de desaparecidos, una cifra que la ONU estima en alrededor de 50.000.