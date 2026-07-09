Venezuela: Sube a 3 889 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio

Çon maquinaria pesada se remueve los escombros de los edificios que se derrumbaron tras los devastadores terremotos en Venezuela.

Los muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio subió a al menos 3 889 personas y mantuvo el número de heridos en casi 17 000, según un parte oficial del gobierno difundido este jueves 9 de julio de 2026.

Los devastadores sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 del 24 de junio dejaron además 17 907 personas sin viviendas, de acuerdo con el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron un colapso total.

Maquinaria pesada deja nubes de polvo al removedor de escombros de edificios colapsados en La Guaira, en muchos casos ante la negativa de familiares que aún esperan recuperar cuerpos de sus seres queridos.

En el sector Caraballeda, un grupo de personas discutieron a gritos sobre el uso de las retroexcavadoras y les piden detenerse para que los rescatistas voluntarios puedan continuar sus labores.

"Cada quien está peleando porque unos quieren continuar con las labores de búsqueda y otros quieren meter las máquinas" entre los destrozos, dice Xiomara Inojosa, de 42 años.

Su sobrino, que mañana cumpliría 13 años, y el papá del menor, de 42, aún permanecen bajo los escombros de un edificio de interés social que cayó sobre unas residencias privadas, de donde un hombre intenta encontrar a sus familiares con maquinaria pesada que contrató.

"Hay el peligro de que con el movimiento de las máquinas, las lozas les caigan encima" a los rescatistas dentro de la estructura colapsada, indicó Inojosa.

Bebé nace entre escombros en Venezuela

La presidenta interna, Delcy Rodríguez, pidió el miércoles la liberación de recursos venezolanos bloqueados en el extranjero, mientras la ONU intenta recaudar casi 300 millones de dólares para ayudar en la recuperación del país.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.