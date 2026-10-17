Brasil: Lula y Bolsonaro estarán en un debate televisivo crucial antes de la segunda vuelta 

Lula y Bolsonaro se enfrentan en su primer debate televisivo rumbo a la segunda vuelta en Brasil este domingo 18 de octubre de 2026.

A una semana de la decisiva segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su oponente, el senador Flávio Bolsonaro , se enfrentan este domingo en un debate televisivo.

Este encuentro representa el primer cara a cara televisado entre el presidente de tendencia izquierdista y el senador de derecha en la contienda electoral.

El debate está programado este domingo 18 de octubre de 2026, a las 20:00 horas (hora local).

Organizador y transmisión: Cadena Bandeirantes (Band) y BandNews TV.

Cierre de brechas y favoritos en la recta final

El proceso electoral llega a esta instancia tras una primera vuelta celebrada a principios de octubre.

Allí, el candidato de 45 años, Flávio Bolsonaro —hijo del expresidente Jair Bolsonaro—, se posicionó sorpresivamente en el primer lugar con el 47% de los votos.

Elecciones en Brasil: Último tramo de campaña con decisivo cara a cara entre Lula y Flávio Bolsonaro se dará este domingo 18 de octubre de 2026. AFP

Por su parte, el actual mandatario, Lula da Silva, de 80 años, obtuvo el 45% de los sufragios.

Si bien Bolsonaro parte como favorito de cara al balotaje programado para el 25 de octubre, las encuestas de opinión más recientes reflejan que Lula ha logrado recortar distancias y ganar terreno en la intención de voto.

El debate de este domingo se perfila como un espacio determinante para definir el respaldo de los electores indecisos.