Flávio Bolsonaro visitará a su padre, en prisión domiciliaria, tras autorización judicial

Flávio Bolsonaro y su padre, Jair Bolsonaro, en una conferencia de prensa en 2022.

El candidato conservador Flávio Bolsonaro visitará el martes 13 de octubre del 2026 a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria, luego de que la corte suprema de Brasil lo autorizara a retomar los encuentros, a dos semanas de la segunda vuelta electoral.

Flávio Bolsonaro irá al balotaje con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre tras haber obtenido en la primera vuelta del 4 de octubre 47% de los votos frente a 45% del gobernante izquierdista, que busca un cuarto mandato.

El senador tenía prohibidas las visitas desde julio por divulgar una carta de su padre en apoyo a su campaña durante una transmisión en YouTube.

El juez Alexandre de Moraes consideró entonces que el candidato violó la prohibición impuesta a su padre de expresarse en redes sociales, incluso a través de terceros. La suspensión, de 90 días, terminó el domingo.

Un juez autorizó retomar las visitas

El magistrado autorizó el lunes 12 de octubre a retomar las visitas, pero mantuvo la prohibición de que tengan "finalidad político-electoral", según la decisión, a la que accedió la AFP.

Tampoco podrá divulgar "cualquier manifiesto o declaración" de Jair Bolsonaro, incluso por terceros y por cualquier medio.

La defensa del exmandatario (2019-2022) había pedido al juez el 5 de octubre, un día después de la votación, que se adelantara el fin de la restricción o que autorizara a Flávio al menos una visita "de naturaleza exclusivamente familiar".

Moraes no decidió hasta que venció el plazo. Flávio Bolsonaro dijo a periodistas en Brasilia que visitará a su padre el martes por la mañana.

"Estoy ansioso, son más de tres meses sin poder verlo", afirmó tras asistir a una misa en ocasión del día de Nossa Senhora Aparecida.

El senador describió la suspensión de visitas como "una decisión sin ningún criterio, sin ninguna humanidad, sin ningún amparo legal" para "separar a un líder político de quien está compitiendo por la presidencia, y a un padre de un hijo".

"Quiero ver cómo está su ánimo con todo lo que pasó (...). Quiero mirarlo a los ojos, darle un abrazo", agregó.

Jair Bolsonaro es aún considerado líder de la derecha y ultraderecha brasileñas y su hijo hizo campaña con la promesa de seguir su camino en la presidencia del país.

Jair Bolsonaro, de 71 años, cumple una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Lula.