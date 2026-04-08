Nayib Bukele propone enviar presos a Colombia tras críticas a cárceles

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pronuncia un discurso durante una ceremonia de bienvenida en la Casa Presidencial el 30 de enero de 2026 en San Salvador, El Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planteó la posibilidad de trasladar a todos los presos de su país a Colombia, como respuesta a críticas internacionales que califican sus cárceles como “campos de concentración”.

La medida incluiria a todos los presos

Según su mensaje, la propuesta contempla el envío del 100 % de la población penitenciaria, incluyendo presos políticos y cualquier caso que sea cuestionado por organismos o líderes internacionales.

Bukele enfatizó que la condición es que sean todos los reclusos, sin excepciones.

Respuesta a Colombia

El mandatario sostuvo que, si las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos fueran ciertas, no debería permanecer ni un solo detenido en esas condiciones.

En ese sentido, presentó la iniciativa como una forma de evidenciar la postura de quienes critican su modelo de seguridad.

Contexto internacional

La propuesta se da en medio del debate global sobre las políticas de mano dura implementadas por El Salvador contra las pandillas, que han sido cuestionadas por distintos actores internacionales.