Cae alias ´El Mencho´principal cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación de México

El gobierno mexicano informó sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', identificado como máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización considerada una de las más poderosas dentro del narcotráfico en ese país.

Según el reporte oficial, el fallecimiento ocurrió durante un operativo de seguridad ejecutado por fuerzas federales en una zona bajo vigilancia estratégica. Las autoridades no han detallado si hubo más personas detenidas o heridas en la intervención.

Oseguera era señalado por agencias nacionales e internacionales como uno de los principales articuladores del tráfico de drogas hacia Norteamérica, además de estar vinculado a delitos de delincuencia organizada y violencia armada.

Tras el anuncio, el gobierno mexicano indicó que continuará con acciones para debilitar las estructuras financieras y operativas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras se evalúa el impacto que esta muerte podría tener en la dinámica interna del grupo criminal.

¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera Cervantes?

Conocido como 'El Mencho', Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, Michoacán. Proveniente de una familia campesina que migró a California, inició su trayectoria delictiva a inicios de los años noventa en el narcomenudeo, escalando luego como sicario y jefe de plaza, hasta consolidarse como un narcotraficante con operaciones internacionales.

Tras las capturas de Joaquín 'El Chapo' Guzmán e Ismael 'El Mayo' Zambada, Oseguera se convirtió en el objetivo criminal prioritario en México, según autoridades, debido a su liderazgo dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.