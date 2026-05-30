Kane Parsons debuta en el cine con 'Backrooms', la película de terror que también llega a Ecuador

El fenómeno de terror que nació en YouTube y obsesionó a millones de usuarios alrededor del mundo finalmente llegó a la gran pantalla. “Backrooms”, el universo creado por Kane Parsons, debutó oficialmente en cines bajo el sello de A24 Films y también se estrenó en Ecuador este 28 de mayo.

La película marca el debut cinematográfico de Kane Parsons, quien con apenas 20 años se convierte en el director más joven en la historia de A24, el estudio detrás de producciones como Hereditary, Midsommar y Everything Everywhere All at Once.

De YouTube al cine internacional

“Backrooms” nació originalmente como un cortometraje experimental publicado por Kane Parsons en YouTube en 2022. El proyecto rápidamente se convirtió en un fenómeno global del horror digital gracias a su estética inquietante y su concepto de espacios infinitos, vacíos y perturbadores.

El universo de los Backrooms gira alrededor de un laberinto interminable de oficinas amarillas, luces fluorescentes y habitaciones repetitivas donde la realidad parece deformarse lentamente.

Con millones de reproducciones y una comunidad obsesionada con teorías, análisis y explicaciones del universo creado por Parsons, el proyecto llamó la atención de la industria cinematográfica internacional.

La adaptación cinematográfica cuenta además con el respaldo de James Wan, productor y creador de franquicias de terror como Saw y The Conjuring.

¿De qué trata la película?

Ambientada en 1990, la historia sigue a Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor, un vendedor de muebles atrapado en una crisis personal y emocional.

Todo cambia cuando descubre un misterioso portal oculto en el sótano de su tienda, una entrada hacia los Backrooms: un espacio infinito donde los pasillos parecen no terminar nunca y donde algo desconocido acecha entre las sombras.

Mientras Clark se obsesiona con entender ese lugar, la Dra. Mary Kline, interpretada por Renate Reinsve, comienza también a involucrarse en el misterio y enfrenta recuerdos traumáticos que parecen manifestarse dentro del laberinto.

Estreno en Ecuador

La película ya se encuentra disponible en salas ecuatorianas desde este 28 de mayo gracias a la distribución de Zócalo Films, empresa ecuatoriana especializada en estrenos internacionales.

Además del lanzamiento en cines, el fenómeno de “Backrooms” continúa expandiendo su presencia en redes sociales, donde miles de usuarios siguen compartiendo teorías, escenas y explicaciones sobre el inquietante universo creado por Kane Parsons.