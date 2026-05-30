Danilo Carrera brilló como conductor oficial del Miss Grand International All Stars 2026

El ecuatoriano Danilo Carrera fue uno de los protagonistas de la gran final del certamen Miss Grand International All Stars 2026, celebrada en Bangkok, Tailandia.

La participación del actor como conductor oficial del evento fue confirmada por medios internacionales especializados en concursos de belleza y entretenimiento, así como por publicaciones vinculadas a la organización del certamen.

Durante la gala final, Danilo Carrera compartió escenario con otras figuras internacionales del mundo miss y encabezó la conducción de una de las ediciones más comentadas del formato “All Stars”, que reunió a exparticipantes y reinas de distintos concursos internacionales.

Uno de los momentos más comentados de la transmisión ocurrió cuando el ecuatoriano habló en español en vivo en al menos dos ocasiones, rompiendo momentáneamente el protocolo en inglés del evento y generando reacciones positivas entre seguidores latinos en redes sociales.

El certamen se realizó en Bangkok, ciudad sede de la primera edición del formato All Stars de Miss Grand International, una competencia creada para reunir a reinas y figuras destacadas del circuito internacional de belleza.

Además de Danilo Carrera, Ecuador también tuvo representación en la competencia con la participación de Samantha Quenedit, quien logró ubicarse entre las finalistas del concurso.