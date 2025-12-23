Camión cisterna explota en transitada autopista de Teano en Italia; hay dos personas heridas

Explosión de camión cisterna de combustible explotó en una autopista en Italia

Un camión cisterna que transportaba GLP se incendió y explotó mientras había coches en una cola en una transitada autopista de Teano, Caserta, en Italia.

El incidente dejó dos personas heridas, pero a juzgar por las imágenes tomadas con el móvil por un conductor atrapado en el atasco, se habría esperado un saldo mucho más grave.

El hecho ocurrió poco después de las 17:00, de este martes 23 de diciembre, cerca del área de servicio de Teano en la autopista A1 Nápoles-Milán, entre los peajes de Caianello y Capua en dirección a Nápoles.

Las imágenes tomadas por aficionados muestran una violenta explosión con llamas que envuelven ambos carriles. Los videos se viralizaron en redes.

La autopista estuvo bloqueada durante más de dos horas en ambas direcciones, hasta que el carril en dirección norte fue asegurado y reabierto después de las 19:00, indicaron medios locales.

El camión cisterna se incendió tras el impacto y explotó. Ambos conductores resultaron heridos, mientras que los demás conductores se mantuvieron a una distancia prudencial sin poner en riesgo su seguridad.