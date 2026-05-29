Ecuador y Perú sellan alianza militar para blindar la frontera

Operaciones 'espejo': El nuevo plan militar entre Ecuador y Perú

Ecuador y Perú acordaron un nuevo plan de cooperación militar para enfrentar al crimen organizado transnacional en la frontera común.

La reunión se desarrolló entre el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, y su homólogo peruano, Amadeo Flores.

Durante la cita se definieron compromisos orientados a reforzar la seguridad y aumentar la presión sobre grupos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Ecuador y Perú coordinan operaciones militares en la frontera

Como parte de los acuerdos alcanzados, ambos países ejecutarán operaciones militares tipo “espejo”, un mecanismo que busca coordinar acciones simultáneas en los dos lados de la frontera para evitar el desplazamiento de organizaciones criminales.

Las delegaciones también definieron cinco Áreas Nombradas de Interés iniciales, consideradas puntos prioritarios para el combate contra redes criminales transnacionales.

Estas zonas serán intervenidas mediante operaciones de control y vigilancia permanente.

Otro de los compromisos establece el fortalecimiento de sistemas técnicos, tecnológicos y de inteligencia entre Ecuador y Perú.

Las autoridades buscan mejorar el intercambio de información y la capacidad de respuesta ante amenazas en la frontera.

Nueva etapa de cooperación militar entre Ecuador y Perú

Los ministros acordaron además mantener reuniones periódicas para evaluar avances y dar seguimiento a las acciones implementadas.

El objetivo es sostener una coordinación constante entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Las autoridades señalaron que esta reunión marca una nueva etapa de cooperación en defensa y seguridad regional.

También destacaron que el trabajo conjunto busca reforzar el control territorial y reducir las operaciones de organizaciones criminales en la frontera.