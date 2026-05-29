Alcalde de Portoviejo pide militarización de la ciudad ante creciente ola de violencia

La creciente ola de violencia en Portoviejo deja seis muertos en menos de 24 horas.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, pidió la militarización de su ciudad, este jueves 29 de mayo de 2026.

Pincay hizo el pedido tras el asesinato de Ulbio Molineros, director operativo de Portovial.

El alcalde envió la solicitud de militarización al coronel Julio Enrique Arroyo Jarrín, comandante de la Tercera División de Ejército "Manabí".

Pincay solicitó la intervención de las autoridades ante la grave ola de violencia y criminalidad que enfrenta la capital manabita.

La máxima autoridad portovejense pidió que se considere la militarización "en aras de restablecer la seguridad, la paz y tranquilidad" de la comunidad.

Tras el asesinato del funcionario de Portovial, se registraron otros crímenes que sumaron al menos seis muertos en menos de 24 horas.

Durante la semana se han registrado varios actos violentos que incluyen el asesinato de un policía, una mujer y varios hombres.

Portoviejo es el segundo distrito más violento de Manabí y suma más de 80 homicidios en lo que va del año.