El Chapo pide ser extraditado a México y cuestiona su condena en EE.UU.

El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, volvió a solicitar ante un tribunal federal de Nueva York su extradición a México, mientras insiste en revisar su sentencia dictada en 2019.

El exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, envió una carta al tribunal del Distrito Este de Nueva York el pasado 23 de abril.

En el documento, redactado a mano y en inglés, señala que está “luchando por una extradición a México” y pide que se respeten sus derechos dentro del sistema judicial.

El Chapo — or someone with good penmanship and English skills writing on his behalf — has sent another letter from his supermax prison cell in Colorado to the federal court in Brooklyn.



He asks for help "on getting me back to my country." pic.twitter.com/yi40rXLy4m — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 4, 2026

Reclamos sobre su sentencia

En su comunicación, Guzmán solicita a la corte que se revisen aspectos que, según él, representan una “violación de su sentencia”.

También pide modificaciones en el proceso, argumentando que busca equidad dentro de la legislación federal estadounidense.

Solicitud de documentos del caso

En una segunda carta, también presentada este mes, el condenado pide acceso a los documentos utilizados por el Gobierno de Estados Unidos durante su juicio.

Según su versión, estos no justificarían el castigo impuesto en su contra por el tribunal de Brooklyn.

Cuestiona su sentencia

El exnarcotraficante también solicitó su expediente judicial completo. Su objetivo, según indica, es revisar cómo el jurado llegó a su decisión, la cual considera errónea dentro del proceso de deliberación.

En 2019, un jurado federal declaró culpable a “El Chapo” de diez delitos relacionados con narcotráfico, tras un juicio que se extendió por casi cuatro meses.

Este proceso es considerado uno de los más extensos en materia de crimen organizado en Estados Unidos.

Cargos en su contra

El jurado determinó su responsabilidad en delitos como liderazgo de una empresa criminal continua, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero vinculado a actividades ilícitas.

Guzmán asegura que lleva más de tres años intentando que la corte acepte un recurso de apelación y que se convoque a un nuevo juicio.

En sus escritos, sostiene que no tuvo la oportunidad de presentar elementos suficientes para su defensa.