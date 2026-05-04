Saqueos en edificio Multicomercio de Guayaquil: Turba roba bodegas

El edificio Multicomercio fue consumido por un voraz incendio en febrero de 2026.

No hay fecha para demoler el edificio Multicomercio, pero se registran saqueos en la infraestructura afectada por el voraz incendio de febrero.

Este lunes 4 de mayo de 2026, la Policía Nacional informó que alrededor de 40 personas ingresaron a saquear el lugar.

Agentes de la zona sorprendieron a una multitud que ingresó al Multicomercio para robar mercadería que aún no ha sido retirada de las bodegas y almacenes afectados por el fuego.

De acuerdo con el jefe del circuito Chile de la Policía, Pablo Cadena, en el sitio solo se encontraban tres uniformados, por lo que no pudieron detener a todos.

"Ya no era gente de calle. Se acercó toda la ciudadanía que trabaja alrededor del Multicomercio, ingresaron de manera abusiva a llevarse todas estas mercaderías", apuntó Cadena.

Con la llegada de refuerzos, dos hombres fueron detenidos mientras sacaban bultos de mercadería de las bodegas.

"No se los pudo neutralizar ya que estabamos en desventaja", dijo el gendarme.

#Guayaquil, personal policial logró la aprehensión de dos ciudadanos, quienes fueron sorprendidos sustrayendo mercadería de locales comerciales.



Más detalles: 🎥#ServirYProtegerConFirmeza pic.twitter.com/RJQ9dguBfz— Policía Ecuador Guayaquil - Zona8 (@PoliciaEcZona8) May 4, 2026 "> ">

Cadena insistió en que se ha llamado a los propietarios a retirar sus pertenencias del Multicomercio para evitar robos.

Según moradores y comerciantes del sector, no es la primera vez que ocurre, pues los robos son frecuentes debido a la ausencia de seguridad.