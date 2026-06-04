Joven chilena enfrenta a golpes a mujer tras insultos racistas en el Metro de Barcelona

Chilena llega a los golpes en Metro de España tras recibir insultos racistas de otra mujer

Un violento episodio de insultos racistas y agresiones físicas se registró en el Metro de Barcelona, donde una joven chilena terminó enfrentándose a golpes con una mujer que lanzó comentarios xenófobos contra varios pasajeros.

El incidente ocurrió al interior de un tren de la Línea 4 y fue grabado por testigos. En los videos viralizados en redes sociales se escucha a la agresora gritar frases como “estás en mi casa” y exigir que los pasajeros hablaran catalán.

Según medios españoles y chilenos, la situación escaló cuando la mujer comenzó a insultar y golpear a otros viajeros, además de escupir a una pasajera latinoamericana identificada como chilena. Tras la agresión, la joven reaccionó y ambas protagonizaron un forcejeo dentro del vagón.

Otros pasajeros intentaron intervenir para separarlas mientras continuaban los gritos y empujones dentro del tren. Las imágenes rápidamente se difundieron en plataformas digitales, generando reacciones de rechazo frente a los comentarios racistas registrados en el transporte público de la ciudad española.