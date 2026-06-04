China recortará los precios minoristas de la gasolina y el diésel a partir del 5 de junio

Un empleado se encuentra junto a un surtidor de gasolina en una estación de servicio Sinochem-Total antes del anuncio de una subida del precio del combustible

China reducirá a partir del viernes los precios máximos de venta al público de la gasolina y el diésel, en su segundo recorte desde el comienzo de la guerra con Irán, que ha restringido el suministro mundial de energía y ha impulsado los precios mundiales del petróleo.

Los precios máximos de venta al público de la gasolina y el diésel bajarán 525 yuanes (77,52 dólares) y 505 yuanes por tonelada métrica, respectivamente, según anunció el jueves la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, organismo de planificación estatal.

Esta reducción supone un ahorro de unos 20,5 yuanes para el propietario de un coche particular al llenar un depósito de 50 litros con gasolina de 92 octanos.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Pekín ha aumentado los precios minoristas del diésel en 1.530 yuanes por tonelada y los de la gasolina en 1.590 yuanes por tonelada, tras tener en cuenta las rebajas de precios del jueves.

Sin embargo, para proteger a los consumidores, el organismo estatal también limitó los aumentos en dos ocasiones, a aproximadamente la mitad de los incrementos que implicaba el mecanismo de precios de China.

El alza de los precios del petróleo incrementó drásticamente los costes del combustible para los usuarios finales en mayo, lo que repercutió negativamente en el consumo interno de gasolina y diésel.

Según datos de OilChem, el consumo de gasolina y diésel en China cayó en abril alrededor de un 16% interanual, seguido de un descenso del 13% en mayo, frente a una disminución anual del 3,7% en 2025.

Según la consultora china JLC, es probable que el consumo de gasolina y diésel se mantenga débil en junio.

Según un informe, prevé que la demanda de gasolina siga bajo presión debido a los altos precios del petróleo y al desplazamiento de los vehículos eléctricos, a pesar del impulso derivado de los viajes de vacaciones.

La demanda de diésel podría aumentar ligeramente a medida que la cosecha de verano alcance su punto máximo, lo que incrementaría el consumo de combustible agrícola. Sin embargo, la presión de las energías alternativas y las fuertes lluvias en algunas zonas, relacionadas con El Niño, podrían mantener bajo el consumo general de diésel en junio, añadió JLC.

La NDRC revisa y ajusta los precios minoristas de la gasolina y el diésel cada 10 días hábiles. Sus tarifas reflejan las variaciones en los precios mundiales del crudo, así como los costos promedio de procesamiento, los impuestos, los gastos de distribución y los márgenes de ganancia correspondientes.

(1 dólar estadounidense = 6,7726 yuanes chinos)