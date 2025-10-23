Colombia acusa a EE.UU. de 'ejecuciones extrajudiciales' en aguas internacionales

El presidente de Colombia arremetió contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobierno de Donald Trump comete "ejecuciones extrajudiciales" en sus ataques en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto 37 personas, afirmó este jueves 23 de octubre del 2025 el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Durante una rueda de prensa en Bogotá el mandatario izquierdista rechazó el despliegue militar que lanzó Washington desde agosto en aguas internacionales con una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales.

En "este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

Desde el 2 de septiembre Washington ataca embarcaciones que supuestamente transportan drogas, y publica videos de sus restos en llamas.

"Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario", insistió el presidente.

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.

Washington ha contabilizado nueve ataques que han dejado 37 muertos. El miércoles anunció los primeros dos en el Pacífico, y al menos uno de ellos ocurrió cerca de aguas colombianas, según una fuente militar.

- "Me ha insultado" -

Colombia denuncia que a lo largo de estas operaciones, Estados Unidos ha violado aguas nacionales y en uno de esos ataques asesinó a un pescador colombiano.

"El Mar Caribe está surcado por naves de guerra, aéreas navales y misiles. (...) Incluso un pescador de Santa Marta (norte), fue asesinado en su lancha", insistió Petro.

Estados Unidos retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el narcotráfico, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios.

"El señor Trump me ha calumniado y ha insultado a Colombia", respondió Petro en una rueda de prensa con medios internacionales en la sede presidencial.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos dijo que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra pues, según él, vía marítima se está reduciendo la salida de droga hacia su país.

Debe "tener cuidado porque tomaremos acciones contra él y su país", le advirtió Trump a Petro. El presidente colombiano llamó esta semana a consultas a su embajador en Washington.

En una entrevista con la AFP el miércoles el diplomático Daniel García-Peña se mostró preocupado ante las declaraciones del mandatario estadounidense, que tildó de "inaceptables".