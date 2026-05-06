Deportan a ciudadana peruana que intentó robar a viajeros en el aeropuerto de Quito

Una ciudadana peruana, que contaba con antecedentes penales en su país, fue deportada tras presuntamente intentar sustraer pertenencias de viajeros extranjeros en el aeropuerto de Quito.

La ciudadana registra antecedentes en Perú por robo, hurto e intimidación.

El Ministerio del Interior también informó sobre la deportación de dos ciudadanos estadounidenses que suponían "una amenaza para la seguridad pública".

Uno de ellos era requerido en Estados Unidos por su presunta vinculación con la pornografía infantil y el otro, según el Ministerio incumplió la normativa migratoria y trató de alterar el orden público en la embajada de Corea del Sur.