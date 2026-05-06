Capturan cabecilla de 'Los Lobos' por atentado terrorista a cárcel El Encuentro

Tres supuestos integrantes del GDO 'Los Lobos' fueron detenidos por atentado a cárcel de El Encuentro.

Tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada 'Los Lobos' fueron detenidos en Guayaquil durante el toque de queda, la madrugada de este miércoles 6 de mayo de 2026.

Las autoridades los señalan por terrorismo por un ataque con explosivos a la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, en 2024.

Durante el toque de queda las autoridades intervinieron con más de 100 uniformados diferentes puntos en Riobamba, Portoviejo, Pascuales, Nueva Prosperina y Baños de Agua Santa.

Uno de los detenidos es considerado un objetivo de alto valor y los otros dos de interés penal relevante.

Los tres son señalados por el "atentado terrorista" a la cárcel de El Encuentro en diciembre de 2024.

De acuerdo con el minsitro del Interior, John Reimberg, uno de los detenidos es el cabecilla de la fracción de 'Los Lobos', denominado 'R29'.

"Esta fracción lo que hace es robar vehículos y atentar con explosivos", apuntó Reimberg.

Los detenidos serán trasldados a la cárcel de El Encuentro. "Tienen un pase directo a la cárcel contra la que quisieron atentar", escribió Reimberg en sus redes sociales.

Ataque explosivo a la cárcel de El Encuentro

Mientras se construía la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, se registró un ataque con explosivos.

Una persona murió y otra resultó herida por este atentado registrado en diciembre de 2024.

Por este hecho la Fiscalía abrió una investigación previa.