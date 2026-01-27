Colombia endurece su respuesta a tasa de seguridad de Ecuador y amplía arancel a otros productos

El Gobierno de Colombia endureció su postura ante la tasa de seguridad del 30% impuesta por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a los productos importados desde el vecino país cafetero.

Este martes, 27 de enero del 2026, la canciller colombiana Rosa Villavicencio, junto a los la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y de Defensa Pedro Sánchez Suárez, dieron una rueda de prensa donde detallaron las nuevas acciones que emprenderá el Gobierno de Colombia.

La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, indicó que el Gobierno alista un nuevo decreto para ampliar aranceles del 30% a otros productos provenientes de Ecuador. Estos se sumarían a los 23 que ya están gravados.

Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio afirmó que Colombia mantiene cooperación efectiva con Ecuador en seguridad, destacando aumento de incautaciones, operativos conjuntos, erradicación de cultivos ilícitos y capturas.

Villavicencio rechazó señalamientos del presidente Noboa y defendió resultados binacionales. "La guerra arancelaria es inexplicable" sostuvo la funcionaria y dijo que espera que este miércoles en Panamá se pueda gestar, al menos, una reunión a nivel de cancilleres, ya que todavía no se ha confirmado una cita entre los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro, que asistirán al foro económico organizado por CAF.

Los ministros colombianos también rechazaron el incremento del 900% a la tarifa para el transporte del crudo colombiano mediante el SOTE de Ecuador, y señalaron que adelantan gestiones para que se permita el paso de vehículos de carga pesada por el puente del río San Miguel, fronterizo con Ecuador.