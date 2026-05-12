Gobierno y transportistas instalan mesa de diálogo tras aumento del diésel

El ministro Roberto Luque se reunió con transportistas este martes 12 de mayo de 2026.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte y representantes de la Federación Nacional del Transporte Pesado del Ecuador mantuvieron una mesa de diálogo, este martes 12 de mayo de 2026.

El encuentro tuvo como onjetivo analizar alternativas frente al impacto del contexto internacional de los combustibles en el país.

La reunión se desarrolló luego de que, desde este martes 12 de mayo de 2026, entrara en vigencia un nuevo ajuste en el precio de las gasolinas y diésel.

Actualmente, la Extra se comercializa en 3,16 dólares por galón, el diésel en 3,10 dólares y la gasolina Súper en 4,81 dólares.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, así como dirigentes del transporte pesado, entre ellos Fernando Ortiz y Luis Felipe Vizcaíno.

Según informó la Cartera de Estado, la reunión tuvo como objetivo "coordinar acciones que fortalezcan la gobernabilidad, la sostenibilidad y la estabilidad económica del país frente al contexto internacional de los combustibles".

Durante el encuentro "se analizaron mecanismos y políticas que permitan fortalecer al sector transportista, impulsar acuerdos con el sector productivo y generar condiciones que protejan el empleo y la estabilidad económica del país", añadió.