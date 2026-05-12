Desbordamiento de río y estero provoca inundaciones en tres sectores de Balzar, Guayas

Tres recintos del cantón Balzar se inundaron este martes 12 de mayo de 2026 en el cantón Balzar, en la provincia de Guayas.

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del estero Montañuela y del río Chicompe, causando inundaciones en varios sectores del cantón Balzar, en la provincia del Guayas.

Los recintos afectados son Chicompe, Negro Viejo y La Balsa.

Autoridades evalúan daños

Según el reporte preliminar, hasta el momento continúan bajo evaluación los datos relacionados con personas y viviendas afectadas por la emergencia.

Las autoridades locales confirmaron el evento y realizan recorridos en territorio para levantar información sobre las afectaciones causadas por el desbordamiento.

SNGR mantiene monitoreo

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene el seguimiento y monitoreo permanente de la situación.

Las lluvias han generado varias emergencias en distintos sectores de la Costa ecuatoriana durante las últimas semanas, incluyendo inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles nuevas crecidas.