Colombia prohíbe el matrimonio infantil y marca un cambio histórico en la región

Plenaria del Senado en Colombia aprobó la ley, “Son niñas no esposas”

Colombia aprobó una ley histórica que prohíbe completamente el matrimonio infantil y las uniones con menores de edad, incluso en casos donde existía autorización familiar.

La decisión fue celebrada por organizaciones defensoras de la infancia y colectivos sociales que durante años cuestionaron las normas que permitían este tipo de uniones desde los 14 años.

“Son niñas, no esposas”

La iniciativa fue impulsada principalmente por las congresistas Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez bajo el lema “Son niñas, no esposas”.

El objetivo de la reforma es proteger los derechos de niños y adolescentes y evitar situaciones de violencia, dependencia y vulnerabilidad asociadas a matrimonios tempranos.

Un cambio que genera repercusión internacional

La nueva legislación convirtió a Colombia en uno de los países de la región que endurece sus normas frente al matrimonio infantil, una práctica que organismos internacionales han señalado como una vulneración de derechos.

La decisión ha generado amplio debate y reacciones positivas en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron la medida como un avance histórico para la protección de menores.