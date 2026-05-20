Presidente Rodrigo Paz hará cambios en su gabinete para frenar protestas en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se pronunció este miércoles 20 de mayo sobre las protestas en su país.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles, 20 de mayo de 2026, que hará cambios en su gabinete de ministros, en un intento por apaciguar las protestas que exigen su renuncia a solo seis meses de haber asumido el poder.

Paz enfrenta una ola de manifestaciones de campesinos indígenas, transportistas, obreros y mineros, y bloqueos de carreteras de acceso a La Paz desde hace tres semanas, en medio de la peor crisis económica de su país en cuatro décadas.

En su primera aparición ante la prensa en casi una semana, el mandatario también anunció la conformación de un "consejo económico y social", una instancia para consensuar el rumbo que su gestión plantea para el país.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha", afirmó el mandatario en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, sin precisar cuándo se realizarán los ajustes en su equipo.

La mañana de este miércoles 20 de mayo, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, denunció que grupos en las protestas buscan debilitar al gobierno y alterar el "orden democrático y constitucional".

"No voy a dialogar con vándalos (...). Con aquellos que respetan la democracia, siempre las puertas estarán abiertas", señaló Rodrigo Paz ante la prensa.

La ciudad de La Paz, capital política de Bolivia y foco principal de las protestas, vivió, este miércoles, una jornada de relativa calma con una marcha pacífica de cientos de campesinos y transportistas.

El gobierno de Bolivia asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

Paz, nuevo aliado del presidente Donald Trump en América Latina, ha recibido el apoyo de Estados Unidos. "No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio", dijo en X Marco Rubio, secretario de Estado de ese país.

Transportistas hacen huelgas y bloquean carrerteras en Bolivia

Bloqueos de carreteras

Al menos 44 puntos de bloqueo se reportan en todo el país, según la administración estatal de carreteras, lo que ha disparado la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en La Paz, donde las principales vías de acceso han sido tomadas.

Los bloqueos "afectan, no solamente a los mercados, a todos, pero menos a los ricos (...) Nosotros, toda esta gente que no tiene plata, ya no comemos carne", lamentó Julio Pérez, exchofer de 82 años.

El gobierno se ha visto obligado a desplegar un puente aéreo, con vuelos desde Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer de carnes y vegetales a la ciudad capital.

El gobierno también ha anunciado un próximo "corredor humanitario" en las vías bloqueadas, que implica un operativo policial para desactivar las protestas y dejar pasar cargamentos.

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que el presidente Paz eliminó en diciembre, y su inflación interanual fue de 14% en abril.