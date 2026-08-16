Colombia remueve escombros de devastador terremoto ya con escasas esperanzas de rescates

Miembros colombianos de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Armada recuperan cuerpos de un edificio colapsado tras un terremoto de magnitud 7,4 en el complejo residencial Torres del Limonar

Colombia avanza este domingo en la remoción de escombros tras la destrucción provocada hace casi una semana por un potente terremoto, ya con escasas probabilidades de rescatar sobrevivientes.

El ruido de las retroexcavadoras, grúas y camiones retumba en las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7.4 que el lunes pasado derribó miles de casas, edificios, hoteles y hospitales, una destrucción que causó casi 300 muertes.

Atrás empiezan a quedar los momentos de silencio que acompañaron largas jornadas de búsqueda y rescate tras el sismo más letal en Colombia en este siglo.

El terremoto se produjo horas después de la asunción del gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien el sábado pidió a su aliado estadounidense Donald Trump la suspensión temporal de aranceles para ayudar a su país.

El oeste de Colombia y la región cafetera fueron las más golpeadas y a casi una semana de la tragedia las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reducen.

En la calle

Cerca de 27 000 viviendas quedaron destruidas, según el último balance del organismo de atención de desastres. Y muchos damnificados no tienen adónde ir.

En las ciudades más afectadas por el sismo, muchos edificios fueron marcados con una "X" roja para alertar el riesgo de colapso y la prohibición del paso para transeúntes.

Jorge León, evacuado de su apartamento, cuenta el "dolor" que le supone "iniciar nuevamente todo". Camina junto a un camión amarillo cargado con sus pertenencias en Cali.

"Parece que estuviese viviendo una película o un sueño, no lo asimilo", dice el abogado de 41 años a la AFP.

Los campamentos improvisados en parques son refugio para familias enteras.

"No pensé en nada, yo salí corriendo y dejé todo allá" en la casa, dice Cindy Serrato, ayudante de enfermería de 39 años, en una carpa junto a su hijo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, estimó que la reconstrucción de la tercera mayor ciudad de Colombia costará al menos 3.200 millones de dólares.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial.

Voluntarios no renuncian

En Cali, una pared de un edificio de cinco pisos que colapsó tras el sismo fue marcada por un rescatista con una "V" roja atravesada por una línea horizontal, señal que indica la finalización de las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

Pero rescatistas voluntarios se niegan a renunciar a encontrar a algunos de los más de cien desaparecidos por el terremoto, aunque se considera que después de 72 horas caen drásticamente las posibilidades de supervivencia.

"A pesar de que nos han dicho que ya han pasado muchos días, nosotros seguimos buscando vida porque queremos seguir apostándole a la vida", aseguró a la AFP el profesor Juan Carlos Tabares, de 58 años, que lidera junto a varios voluntarios el punto de rescate bautizado "Valentía".