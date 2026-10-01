Choque entre camión, bus y auto provoca cierre de la Panamericana Sur en Tambillo

Un vehículo blanco quedó completamente destrozado tras un choque en la Panamericana Sur, sector Tambillo.

Un choque múltiple se registró, la mañana de este jueves 1 de octubre de 2026, en la Panamericana Sur E-35, a la altura del sector de Tambillo.

El ECU 911 informó que se chocaron un camión, un bus de pasajeros y un automóvil. Por este siniestro de tránsito, la Panamericana Sur permanece cerrada.

Para atender la emergencia, acudieron al sitio unidades de la Policía Nacional, Bomberos de Mejía, IESS y una ambulancia de Panavial para atender a los afectados.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran que el bus de pasajeros sufrió severos daños en la parte delantera, principalmente en el área del conductor.

Además, las fotos muestran que uno de los vehículos involucrados quedó completamente destruido como consecuencia del impacto.

El ECU 911 indicó que el número de personas heridas se encuentra en verificación por parte de los organismos que participan en la atención del siniestro. También están en investigación las causas del siniestro.