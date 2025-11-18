Congreso de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de Epstein y la envía a Trump para su firma

Sobrevivientes de abuso hablan durante una conferencia de prensa en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 18 de noviembre de 2025.

El Congreso de Estados Unidos aprobó este martes 18 de noviembre del 2025 un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein y lo remitió al presidente Donald Trump para su ratificación.

Epstein era un magnate y delincuente sexual que se suicidó en su celda en agosto de 2019, antes de enfrentar un juicio federal. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente de él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales.

Los senadores aprobaron en la tarde la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein en una votación unánime, luego del voto más temprano en la Cámara Baja.

El texto obliga al Departamento de Justicia a publicar documentos no clasificados sobre la investigación del financiero y su muerte en prisión. Los legisladores creen que el público merece respuestas en un caso con más de 1 000 presuntas víctimas.

Tras semanas de resistencia, presión tras bambalinas y un cabildeo frenético en contra de que el material se hiciera público, Trump tiró la toalla el domingo.

Ahora, el texto debe ser promulgado por el presidente Trump, que ha prometido no vetar la legislación.

El Departamento de Justicia tiene una amplia facultad para retener cualquier información si su divulgación "pone en peligro una investigación federal en curso", y Trump ordenó a los funcionarios, en una intervención ampliamente criticada la semana pasada, investigar los vínculos de Epstein con destacados demócratas.