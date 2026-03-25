Ministerio de Defensa reacciona a publicación del NYT sobre bombardeo en frontera

Este miércoles 25 de marzo de 2026, una investigación de The New York Times (NYT) reveló que una operación militar conjunta entre Ecuador y Estados Unidos en la frontera no destruyó un campamento de narcoterroristas, como se anunció inicialmente, sino una granja lechera.

La publicación generó la reacción de las Fuerzas Armadas de Ecuador (FF.AA.) que desmienten la investigación periodística y mantienen la postura de que. la operación que contó con el apoyo de Estados Unidos, se enmarca en la 'Ofensiva Total'.

Las FF.AA. precisan que en el lugar del ataque se registraron hallazgos vinculados a actividades ilícitas como un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos.

Además, el comuinicado señala que durante la intervención se aprehendió a cuatro ciuddaanos colombianos , que estarían presuntamente vinculados al grupo "Comandos de la Frontera".

Las fuerzas militares de Ecuador insiten que la zona del operativo "no correspondía a una granja lechera" y que en este lugar "se planificaban acciones criminales que reivaron en hechos graves contra el país, como el asesinato de 11 militares en Alto Punino y un ataque armado contra personal de inteligencia" de las FF.AA. que dejó un militar fallecido y cuatro heridos.