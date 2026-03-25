Bastián se lleva la victoria y asegura su lugar en el Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador

Bastián Napolitano lo dio todo y conquistó al jurado con un plato que marcó la diferencia en el reto de salvación de MasterChef Celebrity Ecuador de este miércoles 25 de marzo del 2026.

El baterista de Verde 70 preparó unos nigiris de wagyu con toppings de cebolla, hongos, pimientos, jengibre, reina claudia, salsa teriyaki, salsa de soya con jalapeño y pescado. A su plato lo llamó: "Una oda al wagyu".

El jurado reconoció el trabajo y la técnica que Bastián implementó en la preparación, aseguraron que todo estaba delicioso, la única observación que hicieron fue la porción de arroz que colocó. El jurado habrían preferido menos cantidad.

Celebrities cocinan en parejas, a ciegas y en silencio en un reto que no dejó delantales negros

No osbtante, esto no impidió que Bastián sea el ganador del reto y con ello subió al balcón junto a su compañera Mara Topic. Ambos ya son parte del Top 6 de MasterChef Celebrity Ecuador.

La competencia no para en las cocinas más famosas del mundo y en el siguiente reto los cocineros se enfrentarán a un reto de eliminación. Uno abandonará la competencia, ¿quién será? Mira cada episodio de MasterChef Celebrity Ecuador, de martes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas.