Discord suspende 'lives' en Brasil por orden de las autoridades tras suicidio de adolescente

En Brasil ordenaron la suspensión de los 'lives' de Discord tras el suicidio de una adolescente.

La plataforma de mensajería Discord suspendió este lunes 17 de agosto de 2026 las transmisiones en vivo en Brasil por orden de las autoridades, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse durante uno de estos 'lives'.

Popular entre jóvenes y aficionados a los videojuegos, Discord entró en la mira de las autoridades brasileñas a raíz del suicidio en julio de una joven de 13 años.

La aplicación desactivó sus transmisiones en vivo "en cumplimiento de la determinación de la Agencia Nacional de Protección de Datos", señaló la plataforma estadounidense en un comunicado enviado a la AFP.

La agencia había dado plazo hasta el final del día para desactivar la función de videos en vivo.

La medida estará vigente hasta que Discord demuestre haber tomado "medidas técnicas, de seguridad y de gobernanza adecuadas a los riesgos identificados", según la agencia estatal.

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Alcance de la suspensión y postura de la plataforma

La suspensión afecta únicamente a las funciones de video de Discord. Los mensajes de audio y texto siguen disponibles, aclaró la empresa.

Las críticas de la agencia "no reflejan la plataforma que hemos construido. Discord no tolera grupos ni individuos que promuevan o incentiven la violencia", dijo Discord.

Operativo policial y antecedentes del caso en Brasil

En julio una menor fue incitada durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord a autolesionarse y luego quitarse la vida, en un hecho descrito por la policía como un "verdadero espectáculo de horror".

Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó "a otra chica que estaba a punto de suicidarse en directo por internet", según la policía.

Discord alega que sus propios mecanismos de alerta detuvieron la transmisión antes de la muerte de la menor.

La agencia, de su lado, señala a la plataforma de confiar sus tareas de moderación de contenidos a "sistemas automatizados defectuosos".

La primera dama Rosangela "Janja" da Silva reclamó públicamente que la plataforma fuera bloqueada en Brasil, uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales.