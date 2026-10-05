Así será el show de despedida de Messi en Argentina

Esta vista aérea muestra una camiseta gigante que conmemora la despedida de Lionel Messi de la selección argentina de fútbol, ​​exhibida en el Monumento a la Bandera Nacional en Rosario, Argentina

Será un adiós ya la vez el comienzo de una nueva era: Lionel Messi se despedirá de la selección de Argentina en un amistoso ante Benín el martes 6 de cotubre de 2026 en el Monumental de Buenos Aires, donde se espera una gran fiesta para homenajear al Diez.

Tras más de dos décadas al servicio de su país, el astro de 39 años entregará para siempre la banda de capitán y celebrará su última noche con la camiseta albiceleste en el estadio con mayor capacidad en Sudamérica.

El show de despedida empezará a las 15:30 (hora de Ecuador), será dos horas y media antes del partido, previsto para las 18:00.

La Previa: ¡A puro ritmo!

La fiesta en el estadio comenzará a media tarde con una maratón de artistas. Todos los horarios corresponden a la hora de Ecuador.

15:30: Apertura oficial a cargo de "Un poco de ruido" con banda en vivo.

Apertura oficial a cargo de "Un poco de ruido" con banda en vivo. 15:40: Show de Sebastián Mendoza .

15:50: Show de Román, El Original .

16:00: Presentación del grupo Amar Azul .

16:10: Show de Santi Cairo .

16:20: Todo el ritmo de Q' Lokura .

16:40: Espacio de animación con "Un poco de ruido" .

17:00: El gran show de cumbia con Damas Gratis .

18:00: Entonación del Himno Nacional a cargo de Fabio Santana .

El Entretiempo

Durante el descanso del encuentro principal, el toque rockero lo pondrá el reconocido músico y guitarrista Gaspar Benegas.

Una vez finalizadas las acciones en el campo de juego, el cielo y el escenario se iluminarán para el adiós definitivo.