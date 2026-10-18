Disturbios y saqueos en Milán, Italia, tras una protesta por el costo de la vida

Un incendio arde tras los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes frente a la Catedral de Milán

Jóvenes y policías se enfrentaron por segundo día consecutivo, este domingo 18 de octubre de 2026, en Milán, capital económica de Italia, donde grupos de personas lanzaron botellas y saquearon comercios en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo.

La policía de la ciudad ha detenido a unas 200 personas desde el sábado 17 de octubre, según la agencia de prensa Ansa.

La primera ministra Giorgia Meloni convocó para el lunes 19 de octubre una reunión de seguridad con el fin de abordar la situación.

Los incidentes evocan, aunque a menor escala, las escenas de violencia y saqueos registradas el sábado en París.

🚨 https://t.co/tP9i50nRcd 👉 Más de 1.800 personas fueron detenidas en #Francia tras una jornada de violentas protestas contra el alto costo de la vida que dejó múltiples comercios saqueados. https://t.co/zkndczUtYY — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 18, 2026

Los enfrentamientos comenzaron el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de la vida.

Situaciones similares se registraron también en otras ciudades del norte del país, como Bolonia y Turín.

El domingo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, corazón histórico y turístico de Milán.

Imágenes de video mostraban a jóvenes, en su mayoría hombres y muchos de ellos encapuchados, lanzando objetos contra vehículos de la policía.

Un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales del centro que desemboca en la plaza, fue saqueado. También se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de libre servicio.

🚨 https://t.co/aweNTaPeV6 👉 Un adolescente de 15 años perdió una mano a causa de una granada policial durante las recientes #protestas estudiantiles en #Francia. #TAnoticias#TeleamazonasNoticias https://t.co/3CoHWcrpi3 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 5, 2026

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó haber visto "escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados".

"Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo", declaró a Ansa. "Estoy muy preocupado porque se trata de un fenómeno nuevo, que también tiene su origen en un contexto internacional y se alimenta de él".

Meloni, cuyo gobierno de coalición entre la derecha y la extrema derecha afrontará elecciones en 2027, calificó el sábado a los responsables de los disturbios como "vándalos que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, atacar a quienes garantizan la seguridad y tomar ciudades enteras como rehenes".

"Manifestarse es un derecho. Devastar nuestras ciudades no lo es", escribió en la red social X.