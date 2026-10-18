Protestas en Francia por el alto costo de la vida deja destrozos en París y otras ciudades

Jornada de violencia en Francia: 1.800 detenidos y destrozos millonarios tras protestas por la inflación.

Una jornada de protestas masivas contra el alto costo de la vida y la inflación dejó una ola de violencia y destrucción en Francia el sábado 17 de octubre.

La escalada de las movilizaciones superó los cálculos de las autoridades, convocando a entre 550 000 y 800 000 manifestantes en todo el país.

El Ministerio del Interior informó que 1 800 personas fueron arrestadas a nivel nacional, de las cuales solo en París se registraron 557 detenidos bajo custodia.

Las autoridades reportaron además un fallecimiento por causas de salud en la marcha principal de la capital y un menor de 17 años que perdió la mano por la explosión de una granada antidisturbios en Saint-Étienne.

Incendios, saqueos y daños

Pese a que la mayoría marcha de manera pacífica, grupos radicales y bandas de encapuchados provocaron graves disturbios e incendios en París , Lille , Marsella , Burdeos, Niza, Estrasburgo y Lyon.

En Limoges, la Alcaldía del siglo XIX fue incendiada deliberadamente.

Cerca de 1 500 comercios resultaron destruidos o saqueados —incluidas tiendas de Apple, Sephora y cadenas deportivas—, generando pérdidas estimadas en cientos de millones de euros.

Crisis política y mensaje a la nación

Unos 500 efectivos entre policías, bomberos y paramédicos resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Los violentos incidentes desataron una fuerte tormenta política que acorrala al presidente Emmanuel Macron en la recta final de su mandato.

Sectores opositores exigieron la renuncia inmediata del ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Macron programó una alocución a la nación este domingo por la tarde.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó una reunión de crisis para definir el plan de ayuda económica y las acciones judiciales contra los responsables.