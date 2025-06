Donald Trump habla de la terrible situación en Gaza y de un posible cese al fuego

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este viernes 27 de junio de 2025 en la Casa Blanca que a lo largo de la próxima semana será posible conseguir un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Acabo de hablar con algunas de las personas involucradas. La situación que se está dando en Gaza es terrible. Creemos que en la próxima semana lograremos un alto el fuego", dijo en un acto pensado para celebrar la firma en Washington del acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

El líder republicano consideró que se está "cerca" de llegar a ese cese de las hostilidades.

"Estamos trabajando en Gaza y tratando de solucionarlo. Nosotros estamos suministrando mucho dinero y muchos alimentos a esa zona porque tenemos que hacerlo", recalcó.

Trump añadió que aunque "en teoría" su país no está involucrado, en la práctica sí lo está "porque la gente se está muriendo": "Miren a las multitudes que no tienen comida ni nada. Nosotros somos los que llegamos", indicó reprochando a la vez que otros países "no estén ayudando".

Su declaración se produce el mismo día en que el periódico Haaretz documentara cómo soldados israelíes tienen luz verde para disparar a gazatíes desarmados cerca de los puntos de reparto de ayuda, algo que el Estado de Israel rechazó "enérgicamente", según un comunicado conjunto del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Israel Katz.

El conflicto entre Israel y Gaza se inició el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, se estima que en el enclave han muerto más de 50 mil personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que por primera vez en tres meses logró ingresar material médico a la Franja, incluyendo sangre, plasma y medicamentos.