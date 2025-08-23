Un dron permitió ubicar a un perrito con un envase atascado en su cabeza en Estados Unidos

Una de las imágenes que circuló en redes sociales del animalito que después fue ubicado a través de las redes sociales.

Un perrito que deambulaba por las calles del condado de York, de Pensilvania, en Estados Unidos, llamó la atención de todos los vecinos al deambular con un envase que cubría su cabeza. El animalito estaba en grave riesgo de deshidratación.

Hubo una difusión masiva en redes sociales porque el cachorro era visto, pero luego no asomaba. Esto generó que vecinos alertaran sobre la presencia del cachorro en las calles de la zona. Esto tuvo respuesta en redes sociales.

Un mensaje de alerta fue publicado en redes sociales el pasado martes 19 de agosto, desde el CRCPA, vía Facebook. Allí narraron en The News & Observer la historia del animalito. El frasco, según lo dicho en redes, era de quesos o de pretzels.

“Comunidad de CRCPA (Canine Rescue of Central PA), necesitamos su ayuda. Este perro fue visto en la zona de Dillsburg, cerca de Cabin Hollow Road y Mount Zion Road. Nuestros voluntarios han estado buscándolo desde ayer por la mañana sin éxito. Si lo ven, no lo persigan”, se puede leer en la traducción.

Hubo respuesta inmediata. “Servicio de drones comenzaron a ofrecer su ayuda, incluyendo drones térmicos”, reseñaron CBS y The News & Observer. El pasado miércoles el perrito fue hallado en un campo de maíz y fue clave el uso de drones.

“Con la ayuda de un dron de Nighthawk Drone Services hemos hallado al perro”, anunciaron. El animalito fue liberado del envase finalmente. Lo llevaron al Centro de Emergencias Veterinarias Shores, donde recibió la atención urgente que necesitaba.

La organización Canine Rescue of Central PA informó que abrieron canales de ayuda para recaudar 3 500 dólares para cubrir la atención médica. El perrito sufre de deshidratación severa y está infestado de garrapatas.

También fue bautizado como Dallas, “en honor al piloto del dron que la encontró”. Dallas fue trasladado a una casa de acogida, donde tiene a una compañera, Rue. Otro dato del animalito fue que su nombre es el del piloto del dron que la encontró y su segundo nombre es… ¡Cheddar!