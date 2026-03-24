Colombia decreta tres días de duelo nacional por muerte de 69 militares

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encabezó un consejo de ministros donde abordó las posibles razones que causaron el accidente del avión militar en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 uniformados fallecidos.

"Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo", escribió Petro.

El evento se realizó en el salón de la Casa de Nariño en el que se citó la cúpula militar donde se decidió que se realizarán los honores militares a los soldados fallecidos en el accidente.

Petro reiteró las declaraciones previas sobre el deterioro progresivo de la capacidad de las Fuerzas Armadas. "La capacidad de las Fuerzas Armadas es el 45 por ciento de lo que deberíamos tener. No es de este Gobierno la responsabilidad. Llevamos 15 años de deterioro", dijo.

Petro cuestionó la antigüedad del avión, con críticas veladas a los Estados Unidos. "Veo que aquí hay una cadena de fallas, no es una sola. La primera es, en qué estaban: salvando al pueblo de otra nación, que no nos agradece (Estados Unidos), yo estoy en la Ofac. ¿Por qué nos regalaron un avión con 43 años de antigüedad?", apuntó.