Alerta por oleaje: 14 playas de Ecuador con bandera roja este martes 19 de mayo

14 playas de Ecuador tendrán bandera roja por el oleaje, este martes 19 de mayo de 2026

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, este 19 de mayo de 2026, 14 playas del país tendrán bandera roja debido al oleaje.

La alerta se basa en los reportes emitidos por el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), que advirtió sobre el ingreso del país a una fase de aguaje, fenómeno que provoca que el mar pase de un estado moderado a uno agitado.

"Para el 19 de mayo de 2026, se prevé oleaje de alta energía con estado de mar muy agitado en la costa continental e insular del país", señaló Riesgos.

Según el informe, las playas con bandera roja están ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Entre los balnearios afectados constan:

Esmeraldas Same

Quinindé

Mompiche Manabí Manta

Canoa

San Jacinto

Jaramijó

San Lorenzo

Puerto Cayo

Machalilla

Puerto López

El Matal Santa Elena Manglaralto

Salinas/San Lorenzo

El Inocar explicó que, cuando el mar se encuentra en estado agitado, se presentan olas medias y altas con mayor energía, así como un incremento en el nivel del mar debido al aguaje.

"El aguaje se mantendrá hasta el 19 de mayo, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles corrientes de resaca y olas con mayor fuerza. Del 20 al 21 de mayo, la condición del mar cambiará a estado moderado", señaló la Secretaría de Riesgos.

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Además, se informó que otras 18 playas del país mantendrán un nivel medio de amenaza durante la jornada, es decir estarán en bandera amarilla.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la ciudadanía respetar la señalización colocada en las playas, evitar ingresar al mar en zonas de alerta y seguir las indicaciones de los organismos de seguridad.