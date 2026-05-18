Demuelen el icónico Mandarin Oriental de Miami tras 25 años en pie

La implosión del Mandarin Oriental, Miami en Brickell Key duró menos de 20 segundos.

El antiguo Mandarin Oriental, Miami fue demolido este domingo mediante una implosión controlada en la exclusiva zona de Brickell Key, en Miami.

El edificio, inaugurado en el año 2000, permaneció durante 25 años como una de las estructuras más reconocibles del perfil urbano de la ciudad.

Así fue la demolición

La implosión generó una enorme nube de polvo visible desde distintos puntos de Miami y fue seguida por residentes y turistas que se congregaron cerca del lugar para observar el momento.

El hotel contaba con 23 pisos y era considerado uno de los complejos de lujo más emblemáticos de Brickell Key.

En el terreno se levantará un nuevo proyecto residencial conformado por dos torres de 66 y 34 pisos respectivamente, como parte del crecimiento inmobiliario de lujo que continúa transformando el skyline de Miami.