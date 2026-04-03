EE.UU. rescata a tripulante de avión de combate derribado en Irán

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica irán derribó con sus sistemas de defensa aérea un cazabombardero F-15E Strike Eagle

Un avión de combate estadounidense fue derribado en territorio iraní. Fuerzas especiales de Estados Unidos lograron rescatar a uno de los dos tripulantes, mientras que la búsqueda del segundo sigue en curso, según reportes de medios como Axios y CBS News.

El análisis de las imágenes de los restos difundidas por la prensa local confirma que la aeronave es un caza F-15E, y no un modelo furtivo F-35 como aseguraban informes preliminares de Teherán, detallaron The New York Times, The Wall Street Journal y CNN.

Reacción en Irán y silencio estadounidense Tras el derribo, las fuerzas militares iraníes desplegaron una operación táctica. A través de la televisión estatal, la policía instó a la población a colaborar, ofreciendo una "generosa recompensa" a quien capture al piloto enemigo vivo y lo entregue a las autoridades.

Hasta el momento, el mando militar de EE. UU. para Oriente Medio (Centcom) no se ha pronunciado sobre el incidente. Contexto del conflicto El suceso marca la primera confirmación mediática de un caza abatido desde el inicio de la actual guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Este conflicto se desató tras la ofensiva aliada del 28 de febrero, la cual cobró la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei. Protocolo de supervivencia Ante una eyección en territorio hostil, el protocolo dicta que los pilotos deben "esconderse e intentar avisar a sus camaradas", explicó un piloto militar occidental a la AFP.

Para lograrlo, cuentan con chalecos de combate equipados con balizas radio-GPS codificadas que transmiten su posición exacta para guiar el rescate.