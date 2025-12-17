Elon Musk es el hombre más rico del mundo; quiénes conforman este exclusivo grupo
La lista de personas más ricas del mundo de la revista Forbes está conformada por nueve estadounidenses y el francés Bernard Arnault.
El CEO de Tesla, Elon Musk, creció considerablemente en su patrimonio
EFE
Compartir
Actualizada:
17 dic 2025 - 18:55
Elon Musk se consolida como el hombre más rico del mundo al tener un patrimonio de 600 000 millones de dólares, según la revista Forbes. El siguiente en este exclusivo grupo es el cofundador de Google, Larry Page.
El empresario sudafricano consiguió ese título el lunes 15 de diciembre cuando se conoció el gran incremento de su patrimonio neto después que SpaceX lanzara una oferta pública de adquisición que valoró la compañía en 800 000 millones de dólares.
Forbes también estima que podría ser el primer billonario del mundo en 2026 si la IPO de SpaceX valora a la compañía en 1,5 billones de dólares.
Es título no es nuevo para Musk. En enero de 2021 lo consiguió, pero con los años otros empresarios lo desbancaron, entre ellos Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, y Jeff Bezos, fundador de Amazon.
En la lista de personas más ricas del mundo que le siguen a Musk están:
Larry Page
- Estadounidense de 52 años
- Ingeniero en computación
- CEO de Google
- Patrimonio de USD 262 000 millones
Larry Ellison
- Estadounidense de 81 años
- Empresario, emprendedor e informático teórico
- Cofundador de Oracle
- Patrimonio de USD 253 000 millones
Jeff Bezos
- Estadounidense de 61 años
- Empresario, ingeniero y magnate
- Fundador de Amazon
- Patrimonio de USD 245 000 millones
Serguéi Brin
- Ruso - estadounidense de 52 años
- Científico informático y empresario
- Cofundador de Google
- Patrimonio de USD 242 000 millones
Los siguientes empresarios que completan el TOP 10 son:
- Mark Zuckerberg, ceo de Meta, con un patrimonio de 222 mil millones de dólares.
- Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, con un patrimonio de 190 mil millones de dólares.
- Jensen Huang, presidente y director ejecutivo de Nvidia, con un patrimonio de 154 mil millones de dólares.
- Michael Dell, CEO de Dell Technologie, con un patrimonio de 152 100 millones de dólares.
- Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, con un patrimonio de 151 900 millones de dólares.
Compartir