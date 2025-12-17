Elon Musk es el hombre más rico del mundo; quiénes conforman este exclusivo grupo

El CEO de Tesla, Elon Musk, creció considerablemente en su patrimonio

Elon Musk se consolida como el hombre más rico del mundo al tener un patrimonio de 600 000 millones de dólares, según la revista Forbes. El siguiente en este exclusivo grupo es el cofundador de Google, Larry Page.

El empresario sudafricano consiguió ese título el lunes 15 de diciembre cuando se conoció el gran incremento de su patrimonio neto después que SpaceX lanzara una oferta pública de adquisición que valoró la compañía en 800 000 millones de dólares.

Forbes también estima que podría ser el primer billonario del mundo en 2026 si la IPO de SpaceX valora a la compañía en 1,5 billones de dólares.

Es título no es nuevo para Musk. En enero de 2021 lo consiguió, pero con los años otros empresarios lo desbancaron, entre ellos Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH, y Jeff Bezos, fundador de Amazon.

En la lista de personas más ricas del mundo que le siguen a Musk están:

Larry Page Estadounidense de 52 años

Ingeniero en computación

CEO de Google

Patrimonio de USD 262 000 millones

Larry Ellison Estadounidense de 81 años

Empresario, emprendedor e informático teórico

Cofundador de Oracle

Patrimonio de USD 253 000 millones

Jeff Bezos Estadounidense de 61 años

Empresario, ingeniero y magnate

Fundador de Amazon

Patrimonio de USD 245 000 millones

Serguéi Brin Ruso - estadounidense de 52 años

Científico informático y empresario

Cofundador de Google

Patrimonio de USD 242 000 millones

Los siguientes empresarios que completan el TOP 10 son: