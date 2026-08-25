De La Espriella: 'Todos los grupos criminales serán tratados como terroristas'

El plan de seguridad de Colombia para frenar el crimen organizado y las extorsiones

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó una nueva estrategia de seguridad que plantea un cambio en la forma de enfrentar al crimen organizado.

El mandatario anunció que todos los grupos armados ilegales serán tratados como organizaciones terroristas, además de nuevas medidas contra la extorsión, las finanzas criminales y las estructuras delictivas.

Todos los grupos ilegales bajo una misma categoría

De La Espriella aseguró que su Gobierno dejará de hacer diferencias entre los distintos grupos criminales que operan en Colombia.

Según explicó, en un extenso comunicado emitido desde la casa presidencial, la respuesta del Estado será la misma frente a todas las organizaciones armadas ilegales.

El mandatario anunció que estas estructuras serán consideradas terroristas y que las fuerzas de seguridad actuarán bajo una estrategia conjunta. “Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, afirmó durante la presentación de los lineamientos.

Bloque contra la extorsión y persecución a las finanzas criminales

Entre las medidas anunciadas está la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, integrado por miembros del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, en coordinación con la Fiscalía y otras entidades judiciales.

También planteó reactivar mecanismos para seguir el rastro del dinero de las organizaciones criminales, además del sistema de recompensas, operativos contra bandas y redes de colaboración ciudadana.

El presidente ordenó además acciones para evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas para coordinar delitos, especialmente casos de extorsión.

Para ello, anunció traslados urgentes de personas privadas de libertad cuando las autoridades consideren necesario.

Migración, préstamos ilegales y nuevas unidades judiciales

La estrategia también incluye operativos contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera, inicialmente con acciones coordinadas en Barranquilla.

De La Espriella anunció además la creación de equipos especializados de fiscales y jueces en distintas ciudades, así como acciones contra el tráfico ilegal de tierras y el sistema de préstamos conocido como gota a gota.

El mandatario señaló que la próxima reunión con las autoridades estará enfocada en revisar los avances de las medidas anunciadas y verificar su ejecución.