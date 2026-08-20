Condenan a dos personas más por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: ¿qué hicieron?

Dos personas más son condenadas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Dos personas más fueron condenadas este jueves 20 de agosto de 2026 por su participación en el magnicidio del senador y excandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

Se trata de Jhorman David Mora Silva, alias ‘Caleño’, y Cristian Camilo González Ardila, quienes aceptaron su responsabilidad mediante preacuerdos con la Fiscalía de Colombia.

Mora recibió una condena de 15 años y ocho meses de prisión, mientras que González fue sentenciado a 11 años y siete meses. Con ellos, ya son siete las personas condenadas por el crimen.

Juez condena a 11 años y 5 meses de prisión a Cristian Camilo González, señalado como responsable de homicidio y porte ilegal de armas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Noticias RCN.

¿Qué hicieron los dos condenados?

Según la Fiscalía, alias ‘Caleño’ habría sido clave para contactar al adolescente que finalmente disparó contra Uribe Turbay.

El menor inicialmente previsto para ejecutar el ataque no habría podido ser localizado. Ante esto, Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, habría recurrido a Mora para conseguir a otro adolescente.

Mora contactó al menor y le habría dado instrucciones para presentarse al día siguiente y vestir de una forma que le permitiera pasar desapercibido.

Por su parte, Cristian Camilo González debía facilitar la fuga del adolescente después del atentado. Su tarea era recogerlo en motocicleta en un punto previamente establecido.

El plan no se concretó porque el menor fue interceptado por el esquema de seguridad de Uribe Turbay antes de llegar al lugar acordado.

Fueron condenados dos hombres involucrados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Fiscalía General Colombia.

Ya son siete condenados por el magnicidio

Las dos nuevas sentencias se suman a otras cinco condenas dictadas dentro de la investigación por el asesinato del político colombiano.

Miguel Uribe Turbay fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025, durante un acto político en Bogotá. Tras permanecer hospitalizado durante más de dos meses, murió el 11 de agosto de 2025.

Las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para esclarecer por completo la estructura detrás del crimen y determinar todas las responsabilidades.