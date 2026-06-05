Ejército de Estados Unidos dice que atacó instalaciones de radares en Irán

Estados Unidos asegura que atacó instalaciones de radares en Irán.

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que bombardeó en "legítima defensa" dos sitios de radares en Irán después de derribar cuatro drones iraníes que Washington dijo que amenazaban el tráfico marítimo civil en la región.

Las fuerzas estadounidenses "derribaron cuatro drones (...) lanzados hacia el estrecho de Ormuz" que "representaban una amenaza inmediata al tráfico marítimo regional", escribió en X el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

"Las fuerzas estadounidenses luego atacaron sitios de radares de vigilancia costeros en Goruk y en la isla Qeshm para defenderse contra próximos ataques", agregó el Centcom.

De acuerdo con la fuerza estadounidense, se trató de una "agresión iraní injustificada" de la que se defendieron.

Paralelamente, el presidente Donald Trump declaró al medio NBC que está "actuando con mucha rapidez" en la guerra con Irán.

Trump añadió que "voy muy rápido. Llevo tres meses, ¿saben? La guerra de Vietnam duró 19 años. Yo estoy en mi tercer mes".

Con este ataque crece la tensión entre Estados Unidos e Irán tras varios ataques en el estratégico paso marítimo del estrecho de Ormuz.