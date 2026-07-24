Alex Saab, empresario aliado de Maduro, se declara inocente en Estados Unidos

El empresario, aliado de Nicolás Maduro, se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Alex Saab, empresario colombiano y antiguo aliado del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero presentados por la justicia de Estados Unidos.

Los abogados de Saab presentaron la declaración de no culpabilidad en su nombre durante una audiencia en un tribunal federal de Miami, informó este viernes 24 de julio de 2026 el abogado defensor Joseph Schuster.

Venezuela deportó a Saab en mayo para que enfrentara los cargos, luego de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro en Caracas el pasado mes de enero.

Los cargos por lavado de dinero

La Fiscalía Federal de Miami acusa a Saab de robar millones de dólares de un programa de asistencia social destinado a comprar alimentos para venezolanos y de transferir parte de las ganancias ilícitas a cuentas bancarias estadounidenses.

Esta no es la primera vez que Saab se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos. En 2020, fue detenido en Cabo Verde y luego trasladado a ese país.

El entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto en 2023 a cambio de la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela.