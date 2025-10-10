'El Comité del Nobel antepuso la política a la paz'; EE.UU. critica que Trump no se llevó el premio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump era uno de los candidatos para ganar el premio Nobel de la Paz.

El asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó este viernes 10 de octubre del 2025 al Comité Noruego del Nobel de anteponer "la política a la paz" por no otorgarle el premio al mandatario norteamericano.

"El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz", escribió en un mensaje en la red X, tras conocer que el Nobel de la Paz fue entregado a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.

"El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas. Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad", añadió Cheung.

El Comité, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del reconocimiento este año por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Trump había expresado su deseo en numerosas ocasiones por conseguir el galardón, especialmente desde que lo ganó el expresidente Barack Obama en 2009 a quien criticó por obtenerlo "sin hacer absolutamente nada".

El mandatario reivindica haber resuelto ocho guerras, la última tras conseguir un acuerdo entre Israel y Hamás para el fin de las hostilidades en la Franja de Gaza.

Las otras siete son: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Sin embargo, varios expertos señalan que no ha promovido ningún tratado formal de paz y que, en varios de esos conflictos, solo se alcanzaron treguas frágiles.

El estadounidense había sido nominado formalmente para el Nobel en varias ocasiones en los últimos meses.

Reacciones de otros países

Tras el anuncio, representantes de distintos países de la región y el mundo se congratularon por Machado y enviaron mensajes de felicitación.

La Cancillería de Ecuador, emitió un comunicado en el que se mostró "complacida" por la entrega del Nobel a la opositora venezolana. Destacó su "valiente e inquebrantable" compromiso con el retorno a la democracia.

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó a Machado por su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia", tras su consagración como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

"María Corina Machado, mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia", publicó Milei en su cuenta de la red social X.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció con un mensaje en el que hizo extensiva la felicitación a la keniana Wangari Maathai, galardonada en 2004 y fallecida en 2011.

"Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz", escribió Petro en su cuenta de X.