Petro difunde video alterado con IA con acusaciones contra Noboa

Gustavo Petro compartió un video falso, alterado con Inteligencia Artificial (IA), con el que arremetió contra el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Pero luego borró el clip de sus redes sociales este lunes 20 de abril de 2026.

Petro publicó un video que simula ser el noticiero de Noticias Telemundo en el que no se habla de Noboa. El clip fue alterado con IA, algo que confirmó el mismo medio de comunicación.

En el clip, supuestamente se informa que el cabecilla criminal ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, alias 'Negro Willy', aseguró que su organización criminal financió la campaña presidencial de Noboa en 2023.

Dicho reporte no es real y manipula una imagen de los presentadores Damià Bonmatí, y Claudia de la Fuente en una transmisión del 23 de marzo de 2026. Sin embargo, ese día tampoco se mencionó a Noboa.

A este video Petro añadió señalamientos contra Noboa: "Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de 'Los Choneros' y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinao del excandidato presidencial Villavicencio.

Telemundoa seguró que el video compartido por Petro es falso. Captura de pantalla

En esta publicación Telemundo respondió: "Señor presidente, desde Noticias Telemundo queremos informarle que el video que usted ha compartido ha sido modificado con inteligencia artificial y no corresponde a ninguno de nuestros noticieros, aunque intenta imitar nuestra imagen y a nuestros presentadores".

Telemundo respondió a Gustavo Petro aclarando que se trata de un video alterado con IA. Captura de pantalla

Luego Petro borró el mensaje publciado horas antes. Este hecho se registra en medio de una creciente tensión diplomática entre Ecuador y Colombia y una guerra de aranceles de la que no se avisora el final.

Petro anunció un día antes, el 19 de abril, que demandará penalmente a Noboa por sus declaraciones que lo vinculan directamente con el narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro en su cuenta de X, donde rechazó los señalamientos y negó cualquier relación con estructuras delictivas.