Compensaciones al transporte por el costo de los combustibles en análisis en De Lunes a Lunes

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, participó en el programa de Lunes a Lunes y respondió el tema de la compensación a los transportistas. Dijo que se analiza la posibilidad de extender la compensación. "Estamos analizando la ampliación de la compensación al transporte uno o dos meses más", dijo como uno de los principales anuncios.

Morillo añadió: "lamentablemente siempre existe un lavado de manos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Es lo que pasó cuando estuvimos tratando la ley 70-30, justamente para el gasto de inversión y el gasto corriente, donde se les pedía a los GAD, a las Alcaldías y a las Prefecturas, que el 70% sea para el agua potable, para el alcantarillado, para el para el saneamiento y para la vialidad, y no para más pipones2, dijo.

En el debate, Federico Von Buchwald, consultor en transporte, dijo que no soluciona nada subir la tarifa de los pasajes. "No, no es la solución. De ninguna manera subir la tarifa. Lo que va a conseguir subir la tarifa es que la gente va a dejar de usar el sistema", manifestó.

Sustentó su respuesta: "Las tarifas no van a alcanzar a pagarlo. Es decir, en la medida en que se sigue subiendo, el ingreso per cápita de la gente promedio, o la gente que tiene menos recursos, no lo va a poder pagar. ¿Y qué otra opción va a tener? Va a tener que subir al 20%", manifestó Von Buchwald.