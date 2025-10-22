EE.UU. y Unión Europea anuncian nuevas sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, mostró el miércoles, 22 de octubre del 2025, su exasperación con su homólogo ruso, Vladimir Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Moscú, este miércoles 22 de octubre del 2025, por la falta de avances de su homólogo ruso, Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania.

La Unión Europea (UE) también presentó una nueva ola de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a su implacable invasión de tres años y medio a su vecino.

Trump postergó la imposición de sanciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó tras el fracaso de los aviones para una nueva cumbre con Putin en Budapest.

Ante la falta de progresos para detener el conflicto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, este miércoles 22 de octubre, sanciones contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

"Cada vez que hablo con Vladimir, tengo buenas conversaciones, y luego no van a ningún lado", dijo ante periodistas en el Despacho Oval.

Sin embargo, se mostró esperanzado de que las medidas ayuden a cerrar el conflicto en Ucrania: "Estas son sanciones enormes (...) y esperamos que no duren mucho tiempo. Esperamos que la guerra se resuelva".

Washington dará a conocer el jueves 23 de octubre "un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia", dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.

Los precios del petróleo se dispararon casi 3% en los mercados de Asia, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera sanciones contra las dos mayores empresas petroleras de Rusia. El barril de West Texas Intermediate subía a 60,18 dólares y el de Brent aumentaba a 64,35 dólares.

Por otra parte, un portavoz de la presidencia de la Unión Europea informó que el bloque había acordado imponer un nuevo paquete de medidas destinado a cortar la financiación de Moscú proveniente del petróleo y el gas.

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?

Las sanciones de Estados Unidos representan un importante aumento en sus acciones contra Rusia y reflejan la creciente frustración de Trump por no poder persuadir a Putin.

Las sanciones implican el congelamiento de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, al tiempo que prohíben a todas las empresas estadounidenses realizar negocios con los dos gigantes petroleros rusos.

"Dada la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin", dijo Bessent en un comunicado.

"El presidente Putin no fue ni honesto ni sincero cuando acudió a la mesa" de negociaciones, dijo Bessent, y agregó que Trump estaba "decepcionado con la situación actual de estas conversaciones".

Sanciones de la UE al petróleo y gas

Como parte de las nuevas medidas de la UE, el bloque de 27 naciones ha adelantado que prohibirá la importación de gas natural licuado desde Rusia a partir de principios de 2027.

También se incluyeron en la lista negra más de 100 buques de la llamada "flota fantasma" de antiguos petroleros y comenzaron controles sobre los viajes de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Más allá de los esfuerzos por recortar los ingresos de Moscú, la UE también restringirá los viajes en su territorio de diplomáticos rusos sospechosos de espionaje.

Se espera que los 27 países adopten el paquete de sanciones el jueves 23 de octubre, cuando está previsto que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, participe en una reunión de los líderes de la UE en Bruselas.