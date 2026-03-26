Europa busca frenar la escalada en la guerra de Medio Oriente y Ucrania

Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, junto a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas.

Europa fija postura ante el conflicto

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se pronunció sobre la creciente tensión en Medio Oriente y su relación con la guerra en Ucrania.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial, la funcionaria advirtió que ambos conflictos están interconectados y que sus efectos ya se sienten a nivel global.

Conflictos conectados y presión internacional

Kallas señaló que las guerras en Medio Oriente y Ucrania no deben analizarse de forma aislada, ya que comparten impactos en seguridad, economía y estabilidad internacional.

En ese contexto, adelantó que junto a los países del G7 se discutirán mecanismos para impulsar la desescalada en Medio Oriente, ante el riesgo de que la crisis continúe expandiéndose.

El pronunciamiento refuerza la preocupación de Europa frente a un escenario de múltiples conflictos activos con repercusiones globales.

Llamado a frenar la escalada

En su mensaje, la representante europea insistió en la necesidad de reducir tensiones y evitar una mayor escalada del conflicto.

La postura del bloque se centra en la contención y en la búsqueda de soluciones diplomáticas, evitando una confrontación más amplia que pueda agravar la situación internacional.

Impacto más allá de la región

Desde la Unión Europea se advierte que las consecuencias de estos conflictos no se limitan a las zonas de combate, sino que afectan a distintos países en ámbitos como energía, comercio y seguridad.

La preocupación radica en que una escalada simultánea en ambos frentes podría profundizar la inestabilidad global.

Europa posiciona los conflictos de Medio Oriente y Ucrania como crisis conectadas y refuerza su apuesta por la desescalada internacional.