Guerra en Medio Oriente: esto dicen las potencias mundiales y actores clave sobre el conflicto

La ONU declara una “gran emergencia humanitaria” por la expansión del conflicto en Oriente Medio

A más de tres semanas del inicio de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, el conflicto deja de ser regional y se consolida como un escenario de tensión global.

Las declaraciones y movimientos de los principales líderes mundiales y actores clave reflejan no solo una confrontación militar, sino también una disputa geopolítica que redefine alianzas y busca equilibrio.

Estados Unidos: Entre presión militar y negociación

El presidente Donald Trump sostiene una postura que combina acciones militares con un discurso de negociación.

Washington participa en ataques contra Irán junto a Israel y refuerza su presencia militar en la región. Trump asegura que mantiene conversaciones con Teherán y plantea incluso acuerdos estratégicos como el control del estrecho de Ormuz.

Las declaraciones se producen en paralelo a movimientos militares en la región y a contactos diplomáticos que, según la Casa Blanca, se mantienen abiertos.

Irán: Respuesta y Soberanía

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha definido el escenario actual como una confrontación directa. En declaraciones difundidas por medios oficiales, asegura que su país se encuentra en una “guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa”.

En ese mismo contexto, rechaza cualquier posibilidad de rendición, afirmando que las exigencias de sus adversarios “colocan al país en caos”.

Sin embargo, también sostiene que Irán “no iniciará una guerra”, aunque advierte que responderá ante cualquier agresión.

En comunicados oficiales, el Gobierno iraní insiste en que las acciones en su contra constituyen una violación de su soberanía y señala que las decisiones adoptadas forman parte de su derecho a la defensa.

Estas declaraciones coinciden con reportes de respuestas militares en puntos estratégicos de la región.

Israel: Operaciones y Prevención

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha señalado que las operaciones en curso responden a la necesidad de neutralizar amenazas.

En sus intervenciones públicas, afirma que Israel actuará frente a cualquier riesgo y que las acciones forman parte de una estrategia para evitar ataques contra su territorio.

Sus declaraciones se emiten en medio de una ampliación de operaciones militares en distintos frentes.

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Rusia: LLamados a contención

El presidente Vladimir Putin ha manifestado, a través de comunicados del Kremlin, su preocupación por la escalada.

Rusia insiste en la necesidad de evitar una expansión del conflicto y plantea la vía diplomática como mecanismo para contener la situación.

Estas declaraciones se producen mientras Moscú mantiene contactos con actores regionales.

China: Estabilidad y Diálogo

El presidente Xi Jinping ha reiterado la posición de su país a favor de la estabilidad.

En mensajes oficiales, China solicita a las partes evitar acciones que incrementen la tensión y plantea el diálogo como vía para la resolución del conflicto.

Pekín mantiene una línea constante en sus pronunciamientos, centrada en la no escalada.

Unión Europea: moderación y vía diplomática

Desde Europa, la postura ha sido más cautelosa frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente. La Unión Europea ha reiterado su llamado a la “máxima moderación”, insistiendo en la protección de civiles y el respeto al derecho internacional humanitario.

La alta representante de la política exterior europea, Kaja Kallas, ha señalado que el bloque no busca involucrarse directamente en el conflicto, marcando distancia frente a las acciones militares lideradas por otras potencias.

De hecho, ha sido enfática en que “esta no es la guerra de Europa”, aunque reconoce que sus efectos sí impactan directamente en la región, especialmente en temas energéticos y comerciales.

A través de sus canales oficiales, Kallas también ha insistido en la necesidad de detener el conflicto, subrayando que una guerra prolongada puede desestabilizar aún más la región y generar consecuencias globales difíciles de contener.

Las declaraciones de los líderes no solo comunican posturas, también forman parte de la dinámica del conflicto.

Los mensajes oficiales, las publicaciones en redes y los comunicados diplomáticos configuran un escenario en el que cada actor busca posicionar su narrativa frente a la comunidad internacional.

Los pronunciamientos evidencia que, mientras continúan las acciones en terreno, los gobiernos sostienen una actividad constante en el plano comunicacional.

Las posiciones expresadas permiten identificar prioridades, advertencias y líneas de acción, en un contexto donde el conflicto mantiene atención global.